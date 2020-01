Cerruti: Avete capito perché Pioli ha due volte ragione?

07/01/2020 08:29

Lucida analisi sul momento del Milan arriva da Alberto Cerruti. La firma della Gazzetta scrive su Milannews: "La prima apparizione di Ibrahimovic con la maglia del Milan ha dato due volte ragione a Pioli. Il tecnico, infatti, alla vigilia aveva escluso che lo svedese potesse diventare il “salvatore della patria”, mentre dopo la partita contro la Sampdoria ha aggiunto che la squadra manca di qualità, perché avrebbe dovuto servire meglio il nuovo numero 21 rossonero. Sacrosante verità, perché il problema non sono i 38 anni di Ibrahimovic, sui quali si è tanto e giustamente discusso, bensì l’importanza di un singolo giocatore, anche se campione e non soltanto ex.... Certamente Ibra potrà segnare qualche gol decisivo, quando la sua condizione gli consentirà di giocare per 90’ e oltre, ma non potrà trasformare i vari Calabria, Krunic e Suso nemmeno se li insulterà negli spogliatoi di Milanello o San Siro...Le parole di Pioli hanno messo a nudo, più o meno indirettamente, gli errori delle ultime campagne acquisti del Milan. Perché prima dell’inutile Rebic o del modesto Krunic, erano arrivati i vari Rodriguez, Borini, Kessie, Calhanoglu, Biglia, con le gestione MiraFax, e quindi la coppia Piatek-Paquetà strapagata da Leonardo. Non bisogna stupirsi, allora, se Ibrahimovic che evidentemente vuole già comandare ha fatto sapere di preferire Leao al suo fianco, invece di Piatek. E guarda caso Pioli lo ha subito accontentato...".