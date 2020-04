Ceferin e l’Uefa chiamano a raccolta il mondo del calcio

27/04/2020 18:04

La Uefa scende in campo. La massima organizzazione internazionale di calcio, attraverso il presidente Ceferin, ha voluto inviare un messaggio di speranza e di forza a tutte le 55 federazioni nazionali che la compongono: “Il nostro sport sta affrontando una sfida senza precedenti provocati dal Covid19. La Uefa vuole aiutare i suoi membri a rispondere in modo adeguato alle loro esigenze. Di conseguenza, abbiamo concordato un pagamento fino a 4,3 milioni di euro per Federazione, che verrà versato per il resto di questa stagione e nella successiva, che può essere utilizzato come i nostro membri ritengono più opportuno per ricostruire la comunità calcistica. Credo che questa sia una decisione responsabile per aiutare il più possibile tutti, e sono orgoglioso dell’unità che il calcio sta mostrando durante questa crisi. Senza dubbio, il calcio sarà al centro delle nostre vite quando torneremo alla normalità. Quando arriverà quel momento, il calcio deve essere pronto a rispondere a quella chiamata”.