Cecchi: Sacchi ci fece perdere Mondiale '94, Sarri che fa?

01/07/2020 12:49

"Ci ha fatto perdere il mondiale 1994. Le partite inguardabili della Nazionale le salvava Baggio con le sue giocate. Nel calcio conta il campione più che lo schema". Sono le pesantissime parole che riserva ad Arrigo Sacchi come ct della nazionale Stefano Cecchi. La firma de La Nazione parla a Radio sportiva ed elogia invece Allegri: "Allenatore intelligente, la vittoria di 'corto muso' o larga distanza alla fine dei conti non cambia nulla. Nel mondo juventino resta un allenatore sottovalutato. La grande differenza della Juve di oggi con la Lazio non sta nell'11 titolare ma nella profondità della rosa. Vado controcorrente, ma nei 3 gol che ieri sera abbiamo magnificato, dov'è la mano di Sarri? Con questi campioni non c'è bisogno di schemi. Pjanic? Spesso l'ho criticato perché lo ritengo un buon giocatore ma non un giocatore assoluto. Per competere a livello europeo ci voleva qualcosa di più. ". Ce n'è anche per la nuova maglia dell'Iner: "Il calcio è roba sacra e lo zig zag non c'entra nulla con la storia dell'Inter. Da amante del calcio romantico, è un peccato mortale sciupare la maglia nerazzurra in quel modo. Per motivazioni pensavo che l'Inter vincesse lo scudetto e complessivamente per me è una mezza delusione. Milan? Squadra prigioniera da alcuni anni di una ripartenza continua. Pioli non sarà Guardiola ma sul campo ha sempre fatto bene.