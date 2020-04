Cecchi: Non posso accettare certe cose da Lotito e Tare

28/04/2020 11:43

"Lotito e Tare hanno sbagliato in certe dichiarazioni. Inopportuno pensare al calcio come interesse primario, è una fuga in avanti che non accetto". STefano Cecchi attacca la Lazio. Il giornalista toscano parla a Radio sportiva e dice: " Spareggio per lo Scudetto non è la soluzione. Non c'è un disegno contro il calcio o contro la Lazio. E' una situazione drammatica per il paese e il calcio non può avere una corsia preferenziale. Ho sentito molte proposte, ma quella più sensata è quella di congelare il campionato adesso e riprenderlo a settembre-ottobre sul campo, finendo la stagione nell'anno solare. Le altre soluzioni rincorrono solo la logica economica. Spadafora ha sollevato tutti i dubbi e le perplessità in caso di riapertura del Campionato. Il virus non sparirà nell'arco di una settimana o un anno pertanto bisogna aver chiari i rischi. Playoff? Sarebbe una soluzione di emergenza, discutibile, che qualche dubbio a me lo pone. Sarebbe un modo per chiudere forzatamente la stagione e rastrellare i soldi delle TV".