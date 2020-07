Cecchi: Non pensavo contasse così tanto nel Milan

22/07/2020 11:20

"Si sta assistendo ad una resistenza storica degli calciatori anziani. Ibra è frutto della scienza che avanza ma anche del saper tirar fuori il meglio di sé". Stefano Cecchi applaude lo svedese dopo la doppietta al Sassuolo che arriva dopo mesi in cui con il suo carisma ha trascinato il Milan. La firma de La Nazione parla a Radio sportiva e commenta anche la conferma di Pioli: " Siamo nei tempi dell'apparenza ma la sua conferma è dovuta, se l'è meritata sul campo. Ovunque va fa bene ma non buca lo schermo. Non si è mai scomposto ed ha tenuto insieme il gruppo Oggi è squadra, ben amalgamata da Pioli. Inoltre non credevo che Ibra incidesse così tanto nel Milan. Gazidis ha fatto una scelta giusta e fare passi indietro non è disonorevole. Non sarà normale la prossima stagione, sarà la prosecuzione di quella attuale e stravolgere per ricostruire non sarebbe stata la scelta giusta. Non voglio pensare che un fondo di investimento sia a lungo proprietario di una squadra di calcio. Voglio pensare che la società consolidi il buono del momento per poi passare la mano a qualcuno che ci metta più umanità e passione".