Cecchi: Non ci avrei scommesso un cent ma ora perché no?

01/03/2020 11:06

"La Juve ha un percorso aperto in Champions e l'Inter un calendario pieno d'impegni, vuoi vedere che la squadra di Inzaghi ci fa la sorpresa? Tempo fa non ci avrei scommesso un soldo, oggi dico: perché no?". Stefano Cecchi punta qualche fiches sulla Lazio e parlando a Radio sportiva aggiunge: " Rinvii? Nella mia scala di valori prima c'è la salute della gente, poi il calcio, ma il rinvio delle partite non nasce per un'emergenza sanitaria. Non lo accetto. Le motivazioni sono altre, mi possono anche andar bene ma diciamolo chiaramente senza fare retorica. Era sta presa la decisione di giocare alcune gare a porte chiuse. Decisione poi cambiata all'ultimo minuto, senza dare una motivazione chiara e soprattutto senza collegialità. Se parliamo di emergenza sanitaria, tutti possiamo fare dei sacrifici. Ma l'Udinese, ad esempio, non ha voluto giocare per non rinunciare all'incasso. Ognuno ha fatto i propri interessi, sono prevalsi altri fattori. Dietrologismi dietro ai rinvii? Ai complotti non credo. Credo semplicemente che sia stata presa una decisione sbagliata ed ho spiegato i miei motivi, ma non buttiamo veleno su veleno".