Cecchi: Ibra una cotoletta, Pioli come Gattuso

05/07/2020 11:58

"La Juventus ha abdicato al sarrismo, logico che sia così, non freni il talento per uno schema, ti affidi ai campioni. Ma allora perché non hai costruito una rosa per Sarri? Così per me meglio l'originale, Allegri, è meglio della copia". Stefano Cecchi si chiede il senso di scegliere Sarri quando la squadra è portata agli individualismi. La firma de La Nazione parla a Radio sportiva e dice: "La matematica dice che per Scudetto non è chiusa ma per me lo era anche prima, pensavo che la differenza delle rose fosse abissale, la Lazio non ha cambi all'altezza, ora con 7 punti di differenza dalla Juve". Poi chiude il capitolo Juve ("Per me Dybala è un fuoriclasse che può diventare un fenomeno") e apre quello legato al Milan: "L'Ibra di oggi è una bella cotoletta alla milanese, un piatto unico: non è più come prima ma aumenta il livello di tutto il Milan fa emergere il talento di chi ha accanto. Pioli si trova nella stessa condizione di Gattuso lo scorso anno, un finale che merita conferma ma non incarnando l'utopia non verrà confermato salvo poi magari rimpiangerlo".