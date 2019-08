Cecchi accusa: Persa occasione, andava squalificato

28/08/2019 10:58

"Il bravo dirigente sa gestire i problemi, non farli deflagrare: il caso Icardi rischia di essere un boomerang economico per l'Inter. Ma un po' se l'è cercata. Mobbing? Usiamo il termine per chi davvero deve subire angherie e non per chi è un privilegiato". Stefano Cecchi sta attento alla terminologia nel commentare il caso Icardi. Il giornalista parla a Radio sportiva e dice: " Lukaku può ancora esplodere, sa riempire l'area anche se è un altro tipo di centravanti. Per Sanchez è diverso: viene da stagioni difficili e l'Inter si affida a una coppia che ha fallito in Premier. La scelta dell'Inter è rivoluzionare una squadra di tanti talenti singoli per cercare un'amalgama che possa funzionare bene a pieno regime facendo un calcio diverso. Con meno star ma più coro". Poi giudica il caso Mertens: "Non c'è un caso Mertens, ma uno in cui gli attaccanti sono convinti che la furbizia prevalga sulla tecnica. È un problema di tutto il calcio italiano. Se avessimo squalificato Mertens avremmo fatto qualcosa di positivo per il calcio italiano, così come andava squalificato Chiesa lo scorso anno. In Premier non succede, perché quel mondo espelle la furbizia. L'esigenza di eliminare dal calcio i simulatori riguarda il movimento nel suo complesso, non è certo una crociata contro Mertens. Ma è un modo per ridare serietà a tutto la nostra Serie A".