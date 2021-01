Cassano senza freni su Conte, Adani difende Eriksen

15/01/2021 13:21

Ormai è una crociata quella di Antonio Cassano contro Conte. FantAntonio non perdona più niente al tecnico dell'Inter e ogni situazione diventa un pretesto per attaccarlo. Resta interista Cassano ma le critiche che riversa alla Bobo Tv su twitch sono diventate ormai quotidiane e l'ultimo spunto è il ruolo di play basso con cui Eriksen è stato utilizzato in coppa Italia

non è che Conte stia cercando il modo di avere un'ulteriore freccia al suo arco per sparare addosso al danese? Potrebbe dire che Eriksen nell'Inter non gioca mai bene, in nessuna posizione...Ci sono determinati allenatori che se ne approfittano dei bravi ragazzi, non so cosa sarebbe accaduto se fosse capitato a me essere messo dentro sempre alla fine delle partite. Eriksen è un grande professionista e una persona seria. Se ha sbagliato l'Inter a comprarlo? Io non posso pensare che Ausilio e Marotta, potendo prendere uno così a prezzo di saldo, debbano dire no per colpa dell'allenatore. Da Guardiola a Zidane, chiunque avrebbe voluto Eriksen: sicuri Conte sia un grande allenatore? Secondo me, Zhang è talmente avvelenato che se Conte non vince nulla a fine stagione va a casa. Ricordatevi che Conte è stato accontentato in tutto, gli ha preso pure Barella per 50 milioni...

In difesa di Christian Eriksen anche Lele Adani