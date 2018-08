Cassano a Sky: Napoli fuori dalle prime 4, Juve campione a febbraio

05/08/2018 16:54

Giudizi tranchant quelli che Antonio Cassano riserva a Sky. Il barese non ha dubbi su come finirà il campionato: "La Juventus è come Bolt: se va in pista e vuole vincere, fa lo scatto e vince. Se vuole, vince lo scudetto a febbraio per poi pensare alla Champions League. Sono avanti 3-4 anni rispetto alle altre squadre. Programmazione differente, questione di idee, scelte e fatturati. Cristiano Ronaldo è un'operazione da 10 e lode. Ora si dice che quelli forti stanno tornando in Italia, in realtà vanno solo alla Juve". FantAntonio vede il Napoli assai indebolito: "Il Napoli starà fuori dalle prime quattro, non ha campioni e top player. E poi ha perso un pilastro come Reina. Inter, Roma e Lazio si sono rafforzate. Il Milan ha bisogno di altri rinforzi, Higuain ha bisogno di sostegno, è troppo più forte degli altri".