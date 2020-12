Caso Suarez, tifosi tra ironia e indignazione

04/12/2020 11:43

La notizia del coinvolgimento dei dirigenti della Juventus nella presunta truffa sull'esame di italiano di Suarez, che ha portato alla sospensione dei vertici dell'Università di Perugia, ha presto fatto il giro del web. I tifosi sui social si stanno scatenando, con commenti a metà tra l'indignazione e il sarcasmo.

L'ironia dei tifosi sul caso Suarez

Fioccano le reazioni: "Il lupo (Juve) perde il pelo (Moggi) ma non il vizio" o anche: "3-0 per la Juve e un punto di penalizzazione a tutti gli altri", oppure: "se con calciopoli l’hanno mandata solo in B dubito che li faranno una sanzione più grave della stessa calciopoli. Purtroppo!" e ancora: "Era chiaro sin dall'inizio, far fare un esame di Italiano a uno che non spiccica una parola non ha senso a meno che hai in qualche modo ottenuto la certezza della promozione in anticipo, ma se lo dicevi eri antijuventino"

C'è chi osserva: "Qualcuno può ricordarmi cosa disse Agnelli? Mi sembra qualcosa sulla lealtà sportiva? Chissà come finirà questa storia...". Un altro fa due conti: "Quindi ricapitolando: l’anno prossimo rischiamo di non vedere in serie a: Juve (passaporto) lazio (tamponi) e napoli(mancata bolla). Allora l’Inter torna a sperare!" e infine la chiosa divertita: "La farsa l hanno sgamata quando gli hanno chiesto di tradurre 36 e lui ha risposto Treinta y ocho en el campo".