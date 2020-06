Casiraghi sicuro: “Scudetto? Sarà una lotta a due”

19/06/2020 11:59

L’ex allenatore della Nazionale Under 21, Pierluigi Casiraghi, è sicuro: la lotta per lo scudetto sarà un affare a due squadre. Dopo la Coppa Italia, la Juventus dovrà provare a recuperare gioco e entusiasmo e se la dovrà vedere con la Lazio, mentre l’Inter sembra più distante: “Queste prime partite le giudico come amichevoli estive al via di una stagione. Ma sono convinto che ci sarà un vero e proprio duello tra bianconeri e biancocelesti. Come si prevedeva prima dello stop del campionato. Mi sembra invece difficile una risalita dell’Inter”.

Juve-Lazio: scontro alla pari

Per i bianconeri non sarà un’impresa facile riuscire ad avere la meglio della Lazio, anche se hanno un piccola vantaggio di punti e esperienza, la lotta sarà molto serrata: “La Juve è abituata a vincere - continua Casiraghi alla Gazzetta dello Sport - e vengono da otto scudetti di fila: hanno una rosa ampia e di grande valore. Ma in una situazione così particolare come quella della ripartenza del campionato dopo quasi quattro mesi e con le partite da giocare in piena estate, penso che possa succedere di tutto. E la Lazio ha tutto per potersi giocare la vittoria finale”.

Complimenti alla Lazio

Da ex biancoceleste, Casiraghi fa i complimenti alla Lazio per il lavoro fatto nel corso degli ultimi anni: “C’è tanta programmazione dietro questi successi. Tare ha fatto un ottimo lavoro, si vede che c’è una grande intesa tra il presidente Lotito, il direttore sportivo e Inzaghi”.