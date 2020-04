Carnevale: Fossi ancora giocatore avrei paura ad abbracciare un compagno

26/04/2020 15:33

"Se fossi ancora calciatore avrei paura ad abbracciare un compagno". Andrea Carnevale si racconta a Repubblica Napoli e rivela di avere ancora paura. Un passo indietro e si torna all'ultima partita dell'Udinese, di cui l'ex attaccante del Napoli è dirigente: «Ero allo stadio Friuli l’8 marzo, c’era Udinese-Fiorentina e poi abbiamo ricevuto la notizia della positività di tre giocatori viola. Ero in tribuna. Fortunatamente la partita era già a porte chiuse». Poi la quarantena: «Quelle due settimane sono state interminabili, ero preoccupato pure per la mia famiglia. Ho pensato spesso a una cosa. La partita è finita 0-0. I calciatori non si sono mai abbracciati per un gol. Forse ci sarebbero stati più casi. All’Udinese non abbiamo avuto positivi. Faccio una premessa. Sono il primo – e credo di poter parlare anche a nome dell’Udinese – a voler tornare in campo. Fosse possibile, lo farei domani mattina anche per dare gioia ai tifosi che sono in casa. Ma sono anche molto razionale. La ripresa è complicata per una serie di fattori. Cosa accadrebbe se ci fosse un nuovo giocatore positivo? Andremmo avanti come dicono in Germania oppure no? Rischiamo di complicare questo campionato e anche il prossimo».