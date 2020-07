Capuano: Se tengono media post-Covid finisce così

18/07/2020 12:05

Il Milan quinto, l'Atalanta secondo, il Napoli in Europa League solo grazie alla vittoria di coppa Italia. Finirebbe così il campionato se tutte le squadre mantenessero la media realizzata dalla ripresa post- lockdown a oggi. Lo scrive su twitter Giovanni Capuano: "Mancano 5 giornate alla fine del campionato, ecco come finirebbe la Serie A se tutti tenessero la stessa media punti post Covid: Juventus 87, Atalanta 84, Inter 81, Lazio 74, Milan 65, Roma 65, Napoli 63, Sassuolo 56". Fioccano commenti: "L’Atalanta non vince lo scudetto solo per gli errori al var nelle partite di andata con Juve Lazio e Inter. Son 7 punti da mettere alla dea e da togliere alle altre . Era già quasi vinto !". Ironici molti: "Giova invece mi fai quella senza errori arbitrali? La Juve sarebbe terzultima o si salva?" e infine: "Giovà noi milanisti ci speriamo sia cosi ma la realtà dice che è impossibile che tengano la stessa media punti visto che atalanta e milan si affrontano".