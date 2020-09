Capuano: Bravo Milan, mi ricorda l'operazione Romagnoli

01/09/2020 11:42

"Tonali è una grande operazione del Milan. Ricorda quando Galliani prese Romagnoli e fu criticato per averlo pagato troppo dopo un solo vero anno di serie A". Giovanni Capuano si sbilancia sul gioiellino del Brescia e il suo tweet riceve centinaia di reazioni: " Lo paragono a quando il primo Milan di Berlusconi strappò Donadoni ai gobbi, li tutti capirono che da quel momento in poi avevano un concorrente in più, per il mercato, per il campo e per le dinamiche extra campo" ma anche: " Spero vivamente che Tonali diventi migliore di Romagnoli.. perché oramai dopo svariati anni di A non trasmette ancora quelle certezze che te lo fanno accostare ai vari Van Dijk, Koulibaly, Chiellini,Ramos ..perfino Alaba con meno esperienza in quel ruolo è molto più forte" oppure: " Se poi fa la fine di Romagnoli a lottare per il 7 posto dire che è perfetto, ricordo quella che doveva essere la difesa della nazionale del futuro: Calabria, Conti, Romagnoli, Caldara" e infine: " Romagnoli fu espressamente chiesto da Sinisa. E fu sempre Sinisa a dare fiducia a un giovanissimo Donnarumma. Galliani è quello che fece un contratto senza senso a Diego Lopez...".