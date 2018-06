Capello: Maradona "gufa" Messi e Donnarumma teme Reina

18/06/2018 12:06

"Messi invece, con l'errore su rigore, non ha potuto mantenere il livello che si vede al Barcellona. I centrocampisti dell'Argentina sono troppo lenti rispetto a quelli del Barça. Messi non mi è sembrato in grande condizione, però aspettiamo perché siamo solo all'inizio. Poi ha sempre Maradona che 'gufa' in tribuna". Lo ha detto Fabio Capello a Radio anch'io lo sport commentando il Mondiale in Russia: "Io faccio il tifo per Hierro perché è stato un mio giocatore, però credo che la Spagna abbia fatto un errore a mandare via Lopetegui nonostante l'arroganza del Real Madrid. Sappiamo come è fatto Perez, hanno sbagliato ad esonerarlo per le colpe del club". Capello è stato ct della Russia: "Conosco tutti i giocatori praticamente, 9 su 11 facevano parte della mia squadra. Hanno un problema in difesa, i due centrali non sono all'altezza del resto della squadra. Hanno una discreta qualità, ma non vedo una squadra che può andare molto avanti al Mondiale. Golovin? E' da Juventus perché ha potenziale e grinta. Il problema è che è russo e quando escono dalla Russia incontrano sempre qualche problema. Bisogna capire cosa farà fuori dal suo paese di nascita, purtroppo tutti i russi che sono usciti dalla Russia non hanno mostrato di valere la stessa qualità mostrata in patria. Mi aspettavo qualcosa di più dal Brasile di Tite. Speravo di vedere qualcosa di meglio, visto che conosco le sue idee. Il Brasile è la squadra che mi ha più deluso visto che la ritengo la favorita per il Mondiale. Mentre mi pare che abbia capito bene come muoversi il Portogallo, affidandosi a Ronaldo che è il miglior centravanti del Mondo in questo momento, l'ho visto molto arrabbiato dopo la finale di Champions perché aveva forse il timore di perdere il Pallone d'Oro. Si è presentato fisicamente prontissimo alla competizione". Ultima riflessione su Donnarumma: "Penso che sia preoccupato dalla possibile convivenza con Reina. Penso che verrà messo sul mercato. Acquistare Reina vuol dire mettergli pressione e questo vorrebbe dire perdere serenità".