Capello: La differenza non la fa Lukaku ma un altro

07/09/2019 12:45

""Lukaku è un buon giocatore, con buoni movimenti. Ha fatto due gol, uno su rigore e uno su errore del portiere. Uno che serve in campo, ma non è un fuoriclasse. A Deejay Football Club, Fabio Capello parla dei nuovi arrivati in casa Inter: "Sanchez ha qualità, e in alcune zone del campo con la sua velocità può fare la differenza. Un po' come ha fatto Ribery con la Fiorentina, quando è entrato dalla panchina". Poi l'ex tecnico di Milan e Juve analizza le prime due giornate di Serie A. "La squadra che mi ha impressionato di più? Per il primo tempo nella seconda giornata la Juventus. Mi ha deluso la difesa del Napoli. Tutte le altre hanno giocato bene la prima e male la seconda. Mi è piaciuta la Lazio: ha giocato bene in entrambe le partite, complice la conferma della stessa impalcatura dell'anno scorso".