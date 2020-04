Capello: “C’è un aspetto positivo in questa crisi”

27/04/2020 17:37

Forse non tutto il male viene per nuocere. La terribile emergenza sanitaria che l’Italia ha vissuto e continua a vivere può portare anche qualche piccolo beneficio al mondo del calcio. A spiegarlo è Fabio Capello: “Il mercato sarà stravolto, ma eravamo arrivati a cifre folli. Si tornerà su livelli più ragionevoli. Anche qui serviranno dirigenti illuminati per rimettere in moto il sistema. Gli egoismi rischiano di essere distruttivi”, spiega alla Gazzetta dello Sport. Mentre la serie A rischia di avere poche certezze: “Difficile se non impossibile, fare previsione. L’unica certezza in questo momento è la classifica: Juve e Lazio divise da un punto, Inter all’inseguimento. Tutto il resto è un’incognita. Quale sarà lo stato di forma dei calciatori? Correre sul tapis roulant, o allenarsi in palestra aiuta a mantenere il peso, ma per giocare è fondamentale il lavoro con il pallone”.