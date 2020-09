Cannavaro: Il vantaggio di Pirlo e la sciocchezza su Gattuso

17/09/2020 11:20

Una carezza al suo Napoli e un incoraggiamento alla Juve, che pure resta un po' sua. Fabio Cannavaro parla al Mattino a pochi giorni dall'inizio del campionato e si sofferma su cosa può dare Pirlo alla Juve da allenatore: "La sua serenità ma deve capire che non deve dimostrare nulla. Lui ha una grande fortuna e non deve sottovalutarla: sta in una squadra forte dove anche se sbaglia ci sarà qualcuno che potrà mettere una pezza al suo errore. Non è un vantaggio di poco conto. Anche in tempi di Covid a far vincere le partite sono sempre i giocatori più bravi. La corsa scudetto? Sarà un campionato aperto. La Juventus ha sempre qualcosa in più degli altri, ma c’è l’Inter che si è rinforzata bene e anche Lazio, Milan, Atalanta e Napoli saranno protagoniste in un campionato che vedo più equilibrato e divertente rispetto al passato". Poi si passa a Gattuso; «Vedo che sta lavorando su un sistema di gioco alternativo, là davanti ha un bel po’ di giocatori che possono fare la differenza e anche Osimhen mi sembra un attaccante diverso da quelli in organico. È importante poter aver un ventaglio di soluzioni tattiche, perché ogni gara vive di tanti momenti differenti. E Rino è uno che questi momenti li capisce. Di lui si pensa che sia solo un grande motivatore ma è una sciocchezza: perché sotto il profilo tattico e della lettura delle partite è uno dei più preparati». Una riflessione anche su Koulibaly: "Vedevo i numeri di Koulibaly e devo dire che è davvero uno dei top tra i difensori europei. Non sarebbe semplice fare a meno di lui, ma io a Parma ho vinto anche quando è andato via Thuram. Non casca il mondo se va via e non cambia il valore del Napoli. Quindi, non è detto che le cose non possano andare meglio. Magari potrà esplodere Manolas, che io ritengo non abbia fatto vedere il suo vero valore in questa ultima stagione ma che per me è tra i più forti centrali della serie A»