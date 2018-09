Candidato presidenza Barcellona: Se non cambiamo facciamo la fine del Milan

12/09/2018 11:53

Una volta era un modello elogiato e invidiato dai club di tutto il mondo, ora il Milan questa stima deve riguadagnarsela a livello internazionale. La gestione-Li ha lasciato non solo un'eredità pesante per Elliott e tutto il nuovo management rossonero ma anche un'immagine tutt'altro che positiva come si evince dalle parole di Victor Font, candidato alla presidenza del Barcellona. Per Font i blaugrana hanno urgente bisogno di un cambio radicale nel modello di gestione se vuole continuare a competere con i grandi club: dovrebbe tornare ai tempi in cui c'era Cruyff a gestire la società: “Dal punto di vista dei risultati andiamo ancora bene ma noi ci preoccupiamo di cosa accadrà al Barcellona nel 2024, l'attuale metodo di gestione ci crea preoccupazione, avremo problemi a mantenerci competitivi. Dobbiamo generare noi contributi audiovisivi da distribuire per monetizzare, ci sono troppi intermediari che guadagnano sul brand Barcellona ma noi abbiamo 400-500 milioni di fans nel mondo e sono loro la nostra forza. Servono persone esperte e capaci, se continuiamo così faremo la fine del Milan, è una possibilità concreta”.