Campionato a porte chiuse? C'è chi dice no

23/02/2020 16:40

"Per quello che sta succedendo penso che sia giusto prendere le giuste precauzioni, fare tantissime prevenzione, cercare di sconfiggere e capire il problema fermando il campionato perché non bisogna sottovalutare quello che sta capitando". Simone Inzaghi prende posizione sulle decisioni adottate per il Corona virus. Il tecnico della Lazio, dopo il successo sul Genoa a Marassi, precisa però: "Penso che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Porte chiuse? Assolutamente no. Il calcio è dei tifosi, è di giornate come oggi con tifosi del Genoa splendidi e della Lazio altrettanto splendidi".