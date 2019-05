Callegari: Tre del Napoli meritavano premio più di Milinkovic-Savic

21/05/2019 12:22

Nel suo blog Massimo Callegari si sofferma sui premi asegnati dalla Lega Calcio ai migliori giocatori, suddivisi per ruolo e sulla base di una serie incrociata di dati statistici. Il giornalista di Mediaset e Dazn scrive: "Alcune valutazioni coincidono con il responso del campo: Cristiano Ronaldo, pur nella stagione finora peggiore dal 2009 per somma di gol e assist, è stato il miglior giocatore o comunque il più decisivo. Fabio Quagliarella il miglior attaccante (8 assist oltre a 26 gol, di cui 9 su rigore) e Kalidou Koulibaly il miglior difensore. Altri premi sono opinabili e confermano la difficoltà di analizzare il calcio come gli sport americani, basandosi solo sui dati. Handanovic è stato uno dei migliori portieri della stagione ma se il premio fosse stato assegnato a Sirigu, non ci sarebbero state obiezioni. Ce ne sono invece, eccome, per Milinkovic Savic miglior centrocampista: a una giornata dalla fine ha segnato 8 gol in meno rispetto allo scorso campionato e la sua folle espulsione contro il Chievo ha condizionato in maniera decisiva la rincorsa Champions della Lazio. Oltre i numeri, già molto positivi, altri centrocampisti hanno disputato un campionato migliore:

Callejon, 3 gol + 10 assist da posizione più arretrata rispetto al tridente di Sarri;

Fabiàn Ruiz, 5 + 3 e una crescita costante;

Zielinski, 6 + 2 in attesa di un rendimento ancora più continuo;

Krunic, 5 e 7 nell’Empoli in lotta per non retrocedere;

De Paul, 9 + 8 da posizione più avanzata ma con grande qualità