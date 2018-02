Caldara, il giocatore-studente: Anche alla Juve avrò tanto da imparare

05/02/2018 09:45

“L'anno prossimo devo andare a Torino con la consapevolezza che devo migliorare per imparare da difensori come Barzagli e Chiellini, che hanno fatto la storia, ci vorrà tempo per adeguarmi anche a livello mentale ma sono determinato e spero di adattarmi il prima possibile per aiutare la Juventus”. Mattia Caldara è stato “prenotato” con largo anticipo dalla Juventus che lo ha comprato e lasciato all'Atalanta per due anni che scadono a giugno. Il difensore è una mosca bianca nel mondo del calcio in quanto studente-atleta della LUISS Academy. Partecipa al progetto Dual Career dell'Ateneo romano e oggi riceverà la borsa di studio dell'Università "Guido Carli" lunedì a Roma. Legge libri, si preoccupa per il suo futuro post-calcio (vuol laurearsi in Economia) ed anche alla Juve sa che dovrà “studiare”. Nel ritorno di coppa Italia riaffronterà proprio la Juve e a Radio anch'io Sport su Radio1 dice: “Il mister dice che dobbiamo sempre giocare per vincere, farlo a Torino è complicato ma proveremo a metterli in difficoltà. Con l'Atalanta puntiamo all'Europa League ma siamo consapevoli di poter fare sempre ottime partite e cercheremo di vincerne il più possibile”. Un pensiero anche per un ex compagno come Gagliardini: “All'Atalanta aveva dimostrato di essere forte, meritava di andare all'Inter. E' un giocatore su cui puntare per il futuro dell'Italia e credo che abbia fatto la scelta giusta”.