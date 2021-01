Cagliari-Napoli, dove vederla e le formazioni

02/01/2021 14:07

Riparte dalla Sardegna il campionato del Napoli che vuole iniziare nel migliore dei modi il 2021 dopo aver chiuso il 2020 in calando, con un sol punto (in casa contro il Torino dopo le due sconfitte con Inter e Lazio) il 2020. Domani alle 15 c'è Cagliari-Napoli, con diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite; 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (256 del satellite) e per gli azzurri l'occasione di ricominciare la rincorsa a un posto Champions contro una squadra che lamenta parecchie assenze.

Cagliari-Napoli, le scelte di Gattuso

Per Cagliari-Napoli Gattuso non avrà a disposizione tre titolari. Osimhen (travolto dalle polemiche dopo il festino a Lagos e la positività al Covid) Mertens e Koulibaly ma non intende rinunciare alla qualità. La prima mossa del 2021 di Ringhio sarà dare fiducia a Fabian Ruiz, nell'occhio del ciclone per le ultime prestazioni deludenti. Lo spagnolo affiancherà Bakayoko a centrocampo. In difesa Manolas farà coppia con Maksimovic con Hysaj favorito su Mario Rui a sinistra. Davanti Petagna centravanti. Nel Cagliari davanti Simeone favorito su Pavoletti e Nandez intermedio.

Cagliari-Napoli, probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.