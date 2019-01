Caceres pronto a tornare alla Juve

25/01/2019 16:56

Secondo Sky Sport, la Juventus e la Lazio hanno trovato un accordo definitivo per Caceres. I bianconeri pagheranno 600 mila euro. L'uruguaiano è all'aeroporto di Fiumicino e sta aspettando il contratto che la Juventus gli manderà via mail. Poi Caceres prenderà il primo volo per Torino.