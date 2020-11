C.Italia, sorteggio ottavi e quarti: Ecco chi gioca in casa

27/11/2020 16:44

Sono stati effettuati oggi i sorteggi per stabilire chi giocherà in casa e chi in trasferta nelle gare valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Juventus-Genoa si disputerà all'Allianz Stadium, l'Inter giocherà in trasferta a Firenze, il Milan in casa col Toro. Ecco il dettaglio delle partite che saranno disputate a metà gennaio:

Fiorentina-Inter

Atalanta-Cagliari

Lazio-Parma

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Milan-Torino

Sassuolo-SPAL

Juventus-Genoa

Sono state anche sorteggiati gli eventuali accoppiamenti dei quarti, sempre in gara unica

Questi gli accoppiamenti possibili ai quarti di finale:

Atalanta-Lazio

Atalanta-Parma

Lazio-Cagliari

Parma-Cagliari

Roma-Napoli

Napoli-Spezia

Roma-Empoli

Spezia-Empoli

Inter-Milan

Inter-Torino

Fiorentina-Milan

Torino-Fiorentina

Juventus-Sassuolo

Sassuolo-Genoa

Juventus-SPAL

Genoa-SPAL