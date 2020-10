C'è l'Udinese, probabile formazione Roma

02/10/2020 12:45

Idee chiare sulla probabile formazione Roma da parte di Fonseca. Per la gara di domani sera al Friuli contro l'Udinese (ore 20.45, diretta su Dazn e sul canale DAZN1 di Sky, canale 209 del satellite, solo per i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN) l'allenatore giallorosso non dovrebbe cambiare la squadra che ha messo in difficoltà la Juve pareggiando 2-2 domenica scorsa.

Probabile formazione Roma, le scelte di Fonseca

Nella probabile formazione Roma dunque riecco il modulo 3-4-2-1 con Mirante tra i pali e il trio di difesa composto da Mancini, Ibanez e Mancini. Sulla destra Santon favorito su Karsdorp mentre è inamovibile Spinazzola sulla sinistra. In mediana pronti ancora Veretout e Pellegrini. A sostegno dell’unica punta Edin Dzeko ci saranno Mkhitaryan e Pedro.

Nell'Udinese Gotti dovrà rinunciare agli infortunati Walace, Jajalo, Mandragora e Stryger Larsen: De Paul e Pereyra dovrebbero agire da mezzali alle spalle del duo Lasagna e Okaka.

Probabile formazione Roma, così in campo

Queste le probabili formazioni di Udinese-Roma

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 87 De Maio, 3 Samir; 18 Ter Avest, 10 De Paul, 64 Palumbo, 37 Pereyra, 5 Ouwejan; 15 Lasagna, 7 Okaka. All.: Luca Gotti.

ROMA (3-4-2-1): 83 Mirante; 23 Mancini, 24 Kumbulla, 3 Ibanez; 18 Santon, 7 Pellegrini, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 77 Mkhitaryan, 11 Pedro; 9 Dzeko. All.: Paulo Fonseca

Arbitro: Abisso della sezione di Palermo.

Assistenti: Vecchi-Scatragli

IV: Piccinini