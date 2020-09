C'è il Bologna, probabile formazione Milan

20/09/2020 14:56

I nuovi si mettono in fila, nella probabile formazione Milan non c'è ancora spazio per Tonali e Brahim Diaz che partiranno dalla panchina domani sera nella prima di campionato contro il Bologna. Pioli ha fatto capire che sono pronti e torneranno subito utili ma probabilmente giocheranno solo uno spezzone a gara in corso.

Probabile formazione Milan, le scelte di Pioli

Nella probabile formazione Milan Pioli ritrova Rebic dopo la squalifica in Europa League. In difesa ancora assenti Conti, Romagnoli e Musacchio per infortunio, mentre Leao è fuori condizione a causa della positività annunciata in questi giorni. Calabria gioca dal 1' così come Gabbia in difesa, in mezzo Kessie e Bennacer titolari. Davanti ancora Ibrahimovic a fare da punto di riferimento, con Calhanoglu Rebic e Castillejo alle sue spalle.

Probabile formazione Milan, così gli avversari

De Silvestri sarà l’unico volto nuovo del Bologna di Mihajlovic. In mediana si va verso la conferma della coppia Dominguez-Schouten. Davanti il trio Orsolini-Soriano-Barrow alle spalle di Palacio. Out Medel che deve ancora scontare un turno di squalifica.

Probabile formazione Milan, così in campo

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-2-3-1)- Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.