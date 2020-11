Burioni a Lotito: Ti spiego che vuol dire positivo

08/11/2020 12:10

Ma che vuol dire positivo? Positivo vuol dire contagioso, no? Anche nella vagina delle donne, di tutte le donne del mondo, ci sono i batteri. Ma mica tutti sono patogeni, solo alcuni in alcuni casi diventano patogeni e degenerano. Anche Tare è positivo. Ma oggi nessuno ti dice se uno infetta oppure no. C’è un’aleatorietà dell’interpretazione dei risultati. Per me la valutazione la deve fare il medico ". Parole e musica di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio ieri si era sfogato con un'intervista in merito al pasticciaccio brutto dei tamponi. E la risposta è arrivata. A spiegare cosa vuol dire positivo è intervenuto il noto virologo Roberto Burioni, che è anche tifoso della Lazio: "Molte persone infettate dal Covid non hanno effettivamente sintomi, ma questo non vuole dire che siano sane. Molte infezioni asintomatiche sono effettivamente senza sintomi, ma non senza danni per l’organismo. Ovvio, qui parliamo di danni a breve termine, che magari guariranno completamente o daranno conseguenze a lungo termine. Ma è bene precisare che le conseguenze a lungo termine di quest’infezione le sapremo solo ed esclusivamente a lungo termine, per cui è inutile parlarne",