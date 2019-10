Bufera sull'arbitro Rocchi: che caos

08/10/2019 09:33

Non ha fatto neanche a tempo a godersi i complimenti per l'ottimo arbitraggio nel big-match Inter-Juventus che è scoppiata una bufera attorno al nome di Gianluca Rocchi. L'arbitro fiorentino - che a fine stagione dovrebbe smettere per limiti di età - si sta confermando sempre più uno dei migliori al Mondo e l'Uefa, che già aveva suggerito una deroga-bis, come riferisce Il Corriere dello Sport lo vorrebbe come arbitro per la finale di Champions League 2020, qualora nessuna italiana arrivasse all'Ataturk di Istanbul, e come secondo fischietto italiano (l'altro è Orsato, che andrà con Manganelli, Giallatini e Irrati al VAR) ad Euro 2020. Tra l'Uefa e Rocchi tuttavia si è messa di mezzo l'AIA: l'associazione arbitri ha detto no a lui e, di conseguenza, agli assistenti Meli e Preti e a Valeri, indicato per il VAR.