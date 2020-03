Bufera su Feltri dopo post che attacca i meridionali

28/03/2020 14:34

" Solita lite tra Sud e Nord, niente di più tedioso. I meridionali accusano i settentrionali di essere gli untori, però dimenticano di essere venuti spontaneamente in Lombardia. Potevano restare dalle loro parti". E' il polemico messaggio via Twitter del direttore di Libero, Vittorio Feltri, che scatena una bufera sui social: " Ma la smetta di creare odio. Io la leggo volentieri e mi piace molto che non abbia peli sulla lingua. Ma adesso la deve smettere di creare divisione e odio tra Nord e Sud. BASTA!", o anche: " Molti nostri medici sono del sud venuti al nord per curare la gente. Ormai non fai più nemmeno ridere", oppure: " I meridionali , come lo sono anche io, hanno portato al nord Italia: ricchezza, intelletto, serietà, correttezza, lavori umili e dignitosi, rispetto, educazione" e infine: " Sono perfettamente d'accordo. Dovrebbero restare al sud. E mantenere al sud la forza lavoro e le menti senza le quali il nord non varrebbe nulla. E le aziende del nord che hanno sede al sud dovrebbero pagare le tasse al sud".