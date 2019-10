Bucchioni stronca un giocatore del Milan e i tifosi dell'Inter: Tafazziani

19/10/2019 08:47

"Il tifoso interista è un po' 'tafazziano'. Deve avere pazienza, c'è una grande proprietà che ha preso un top manager come Marotta e un allenatore di prima fascia. Il lavoro prima o poi produrrà dei risultati, il tutto e subito è estremamente complicato". Enzo Bucchioni bacchetta i fan nerazzurri. La firma de La Nazione parla a Radio sportiva e dice: " Serve calma per l'Inter. Era prevedibile aspettarci che la Juve vincesse lo scontro diretto, Conte dovrà ancora lavorare molto. Forse Inter-Juve è arrivata troppo presto, c'è ancora troppo divario tecnico: i bianconeri hanno due squadre". Bucchioni parla anche del Milan e si sbilancia su Suso: "Tecnicamente è valido e sa saltare l'uomo, ma non mi ha convinto il tentativo di trasformarlo in trequartista. Fossi un allenatore ne farei a meno: vedremo se con un calcio diverso saprà riabilitarsi. Il Milan riparte da Biglia con Pioli, che ben lo conosce dai tempi della Lazio. Se starà bene sarà il suo riferimento. Sarà una situazione simile a quella della Samp: anche a Giampaolo è stato dato poco tempo per lavorare".