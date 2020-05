Bucchioni non ci crede più: I segnali ci sono, il calcio sta per fermarsi

01/05/2020 08:14

La ripresa del campionato è legata a un filo sempre più sottile e per capire che il calcio sta davvero per fermarsi per Coronavirus, non serve essere maghi o indovini. Ce lo dicono le parole del ministro Spadafora, ce lo raccontano tanti segnali che arrivano da più parti, ce lo confermano le delibere prese ieri sera dalla Federcalcio che avrebbe deciso di procedere comunque con promozioni e retrocessioni.

Dunque, anche se si dovesse chiudere tutto, i campionati non saranno congelati, ma varranno in pieno le classifiche di marzo con promozioni e retrocessioni: scudetto non assegnato (la Juve non lo vuole a tavolino), Lazio, Inter e Atalanta con i bianconeri in Champions. Roma e Napoli in Europa League con il Verona settimo classificato. Retrocesse Brescia e Spal con il Lecce che ha differenza reti peggiore del Genoa.

Che fretta aveva la Federcalcio di prendere questa iniziativa nel pieno del dibattito e con una decisione ufficiale sul futuro dei campionati ancora da adottare?

I casi sono due, o sono arrivate indiscrezioni sull’imminente stop imposto dal Governo, oppure si tratta di un segnale preciso per alcuni club che pensavano di far finire la stagione senza retrocessioni.

Insomma, si sta cercando una strada per fermarsi perché lo chiedono la scienza medica e la situazione, ma limitando i danni al calcio che sono già enormi e potrebbero diventare incontrollati con gli strascichi legali.

In questa trattativa il Governo sta infatti cercando anche delle soluzioni fiscali e agevolazioni per impedire il tracollo del pallone, anche se non dovrebbero essere quelle legate al ritorno della pubblicità sulle scommesse.

Vediamo comunque se, prima di decidere lo stop definitivo della serie A, ci sarà spazio per tentare la ripresa degli allenamenti e valutare la situazione dopo le mini riaperture del quattro maggio e oltre.