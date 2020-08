Bucchioni: Il Dio del pallone l'ha punito

05/08/2020 11:36

"In generale queste ultime apparizioni non mi sono piaciute perché la squadra ha giocato con un certo provincialismo. Non è stato un comportamento da Juve". Enzo Bucchioni bacchetta i campioni d'Italia. La firma de La Nazione parla a Radio sportiva e dice: " Nonostante tutta quest'ansia di giocare, alla fine Lotito è stato punito dal dio del Pallone. Tornando in campo, quella magia che c'èra intorno alla Lazio sarebbe potuta evaporare... e così è stato. Milik? I giocatori hanno un po' troppo il coltello dalla parte del manico, se non volesse rinnovare il contratto il presidente come può difendersi? Mandandolo in tribuna per tutta la stagione? Ci vuole una strada comune".. Infine un pensiero sull'Inter: "Le parole di Conte sono state oltremodo antipatiche per qualsiasi società e ambito lavorativo, ma il calcio è un mondo un po' diverso. Non sarà la prima né l'ultima volta che un allenatore o un dirigente fa un'uscita del genere".