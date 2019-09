Bucchioni: Avete visto come Conte ha trasformato un giocatore?

04/09/2019 16:10

"La Juventus è ancora davanti a tutti. Pensavamo che potesse avere problemi, ma i calciatori hanno già imparato i principi di gioco di Sarri. I bianconeri hanno capito subito tutto perché sono dei campioni". Enzo Bucchioni va un po' controcorrente parlando della lotta Scudetto. La firma de La Nazione interviene a Radio Marte e dice: " La Juventus mi fa paura, è fortissima e molto motivata. La speranza per i competitors è che sottovaluti le gare sulla carta più semplici. Emre Can mi sembra poco adatto al calcio di Sarri. La griglia Scudetto? Juventus prima, l'Inter al secondo posto e vi dico perché. Il grande acquisto è stato Antonio Conte. Avete visto cos'è diventato Candreva con lui? Con Conte sembra trasformato. Al terzo posto, ma staccato di pochissimo, c'è il Napoli. Al quarto posto metto la Roma dopo gli ultimi colpi che ha fatto. In quinta posizione c'è la Lazio di Simone Inzaghi. Mercato? Avevo due sogni per il Napoli: James e Icardi. Non è arrivato nessuno purtroppo...".