Braccio di ferro Asl-Lega anche per Udinese-Parma

17/10/2020 14:03

Ancora braccio di ferro Asl-Lega sulle partite di serie A. Dopo il caso Juve-Napoli di domenica scorsa stavolta poteva saltareUdinese-Parma, in programma domani alle 18 alla Dacia Arena.

Il Parma, già 4 giocatori positivi al coronavirus, questa mattina ha comunicato un nuovo caso (il quinto) all’interno del gruppo squadra, emerso dopo i tamponi effettuati venerdì pomeriggio. Il calciatore, asintomatico, è stato subito messo in quarantena, con la squadra, secondo protocollo, in isolamento. La società aveva intenzione di partire per il Friuli ma l'autorizzazione, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, è arrivata dopo ore d’attesa.

C'è stato un colloquio di 4 ore, in mattinata, tra la Lega di serie A e la Asl di Parma, che inizialmente voleva vietare la trasferta ai ducali. Dalla Lega l’indicazione era quella di giocare, seguendo il protocollo Uefa, che con 13 giocatori a disposizione non mette a rischio la partita. Alla fine il via libera della Asl è arrivato: il Parma - che in mattinata ha effettuato ulteriori test rapidi - partirà oggi pomeriggio per Udine e in serata si sottoporrà all’ultimo tampone. L’esito arriverà a circa 4 ore dal fischio d’inizio. I giocatori positivi non sono stati comunicati ma, secondo l’ultimo report dell’allenamento, erano “indisponibili” Brunetta, Dezi, Inglese e Valenti.