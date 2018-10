Boban: Nuovo ciclo nel Milan, serve pazienza ma tornerà grande

08/10/2018 09:51

“Spero e credo che ci siano dei cicli e che il Milan sia ripartito un nuovo ciclo. Magari non si raggiungeranno obiettivi importanti domani ma dopodomani sì e si rivedrà la grandezza che c'era prima. Me lo auguro, penso che Leonardo e Maldini hanno iniziato a lavorare benissimo, sapendo di calcio come sanno loro otterranno buoni risultati. Ci vuole pazienza perchè ci sono tanti passi da fare, la squadra però sta facendo bene e con Higuain qualcosa già si sta vedendo”. Nel giorno del suo 50esimo compleanno Zvone Boban, attuale vicesegretario della Fifa, parla a Radio anch'io sport e dopo un pensiero sui rossoneri, sua ex squadra, e del Monza di Berlusconi e Galliani: “Un'operazione romantica e divertente, loro senza calcio fanno fatica a starci, io li capisco e vogliono costruire un bel gioiellino con passione ed amore ma non è la stessa cosa che guidare il Milan”. Poi Boban tocca il capitolo Var: “Ci sono sempre gli uomini con le loro decisioni, gli errori rimarranno ma quelli grandi no, tra 20 anni si chiederanno come si faceva senza Var. La Var non sta cambiando il calcio ma lo sta pulendo. Un dibattito sui rigori che c'erano o no lo abbiamo fatto per più di 100 anni e ora abbiamo risolto il problema, ma perchè non si dice?”. La sua Croazia ha perso la finale mondiale con la Francia ma Russia 2018 è stato un successo: “E' stato un magnifico torneo, a parte la sorpresa - ma non per noi - che la Russia fosse capace di organizzare insieme a noi una coppa del mondo e per la mia piccola Croazia".