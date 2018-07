Biglia ricomincia da zero: Non sono stato all'altezza l'anno scorso

30/07/2018 09:35

Doveva essere il metronomo del centrocampo, il leader della terra di mezzo capace di innescare la manovra offensiva ma Lucas Biglia nel suo primo anno al Milan ha convinto a metà. Lontano dalle prestazioni con la Lazio è proprio l'argentino ad ammettere di aver reso meno delle aspettative, parlando a Milan tv al suo rientro dalle vacanze post-Mondiale: "Come detto già prima di andare via, sono io il primo a essere deluso per non essere stato all'altezza della squadra e degli obiettivi che avevamo. Adesso abbiamo la rivincita, speriamo di raggiungere i traguardi prefissati. La qualità c'è, speriamo di metterla a disposizione dell'allenatore, che adesso ha certamente il tempo che voleva per lavorare. Ho voglia di dimenticare quello che è successo l'anno scorso e di dare un contributo a questo grandissimo club. Durante le vacanze ho avuto il tempo di rimettermi a posto fisicamente lasciandomi alle spalle tutti gli acciacchi dell'ultima parte della scorsa stagione, adesso non sono al 100% ma sono pronto per cominciare nel migliore dei modi questa nuova annata. Spero di mettermi a disposizione prima possibile e in una settimana di essere in buone condizioni fisiche, così da trovarmi in gruppo al ritorno dei ragazzi dagli Stati Uniti". Il regista ha le idee chiare: "L'obiettivo primario è la Champions League, ma quando giochi in una squadra come il Milan devi puntare sempre a qualcosa in più, e quel qualcosa in più è il campionato. Non è facile, visto anche come si stanno rinforzando le rivali, ma ci proveremo certamente. Siamo il Milan è abbiamo l'obbligo di non porci dei limiti".