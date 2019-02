Biasin spiega perchè D'Ambrosio è un esempio per tutti

18/02/2019 12:19

"Se sei un terzino destro e Iddio non ti ha dato le doti di Maicon, puoi fare solo due cose: 1) Lagnarti e restare nella mediocrità. 2) Sopperire ai tuoi limiti con la totale dedizione. # DAmbrosio per fare questo gol è partito da Assago. Esempio per tutti". Con questo tweet Fabrizio Biasin, firma di Libero e noto tifoso nerazzurro, elogia l'umiltà e la qualità del terzino dell'Inter. Fioccano i commenti sui social: "Danilone meriterebbe un contratto a vita. Avercene di professionisti come lui" o anche: " Ha sempre fatto il suo, non è un fenomeno ma neanche un bidone, ogni anno l'inter spende Milioni per poterlo rimpiazzare,ed ogni anno lui rimane titolare", oppure: " Bravo Fabrizio...e basta con questa sindrome da tafazzi che attanaglia tifosi e parte dei tuoi colleghi!". La maggioranza è d'accordo con Biasin: " in una squadra con tanti limiti reali e tanti sopravvalutati leggo quasi sempre lamentele e sentenze definitive su D'Ambrosio, che gira e rigira, da vero professionista gioca sempre, ovunque gli si dica, e spesso toglie le castagne dal fuoco. Sono "i fenomeni" a dover dare di più" e infine: " Sottovalutato come Calabria".