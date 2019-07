Biasin: Quella della Juve è solo una grande bugia

29/07/2019 15:14

" La Juventus su Lukaku mi sembra una grande bugia. Capisco perfettamente la strategia della Juve e la trovo assolutamente legittima: se ritengo che l'Inter possa essere un competitor per lo scudetto, provo a dare fastidio. Adesso va su Lukaku per stanare l'Inter" . Non ha dubbi sulle mosse dei bianconeri Fabrizio Biasin. La firma di Libero parla a Radio sportiva e dice: " Paratici e Giuntoli stanno portando avanti un corteggiamento molto marcato con Wanda, dopo di che bisognerà fare i conti con l'Inter. E' veramente difficile capire come andrà a finire". Sull'Inter aggiunge: "Il calendario dell'Inter? Per la prima mi gioco il Sassuolo, per Natale la Lazio: sono due grandi classici... Quando prendi Conte non esiste anno zero. Se negli ultimi due anni sei riuscito a qualificarti alla Champions League, con Antonio Conte devi fare qualcosa in più, che non significa vincere, ma almeno dare fastidio alla Juve. Il fatto che Icardi torni ad allenarsi coi compagni, è conseguenza del fatto che non si è mosso veramente nulla sul mercato: è vero che non farà più parte del gruppo ma pure che ovunque andrà dovrà farsi trovare in condizione". Infine capitolo Milan: "Non immaginavo una rivoluzione di questo genere, fatta in funzione del nuovo tecnico. Maldini e Boban dovranno essere bravi anche nelle uscite, riuscendo a guadagnare più di quello che stanno facendo al momento. Cutrone non sarà mai un attaccante di primissimo piano, ma aveva determinate caratteristiche e la possibilità di crescere: non sarà un altro Paloschi. Il Milan doveva riuscire a monetizzare di più: quella cifra lì sul mercato inglese è veramente bassa".