Biasin fa chiarezza sulle mosse dell'Inter

28/08/2020 11:58

"La presenza di Ronaldo alla Juventus impedisce qualunque ragionamento su Messi in bianconero. È un'operazione impossibile per una questione di cassa. La Juventus sta provando ad abbassare il monte ingaggi, con Messi difficilmente ci riesce. In generale, non esiste nessuna società al mondo in grado di prendere Messi e rimanere all'interno dei paletti del fair-play finanziario". Fabrizio Biasin stronca sul nascere il sogno di vedere la Pulce assieme a Cr7. La firma del quotidiano Libero, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, parla anche di McKennie: "Sarà il campo a dire se la Juventus ha fatto una buona operazione oppure no. Ora i bianconeri provano a fare una cosa diversa dagli ultimi anni, prendendo un giovane che costa relativamente poco sperando che possa diventare un crack. Non è stato preso a caso, è un'operazione studiata per mesi". Poi Biasin passa all'Inter: "Secondo me l'Inter sta temporeggiando su Tonali, ma è un rischio. Nell'ottica di costruire una squadra a medio-lungo raggio un giocatore come lui non deve sfuggire. Ha ancora tante possibilità di prenderlo. Ha preso Hakimi e tratta Kumbulla e Tonali, non è un mercato di vecchietti. Se poi Conte vuole anche elementi di esperienza può avere senso, però bisogna stare attenti anche in pro. Kolarov? Profilo contiano, però prima di dire che è un affare fatto aspetterei un attimo. Perisic? Discorso chiuso, per Conte non può fare l'esterno a tutta fascia. Nainggolan? Se si troverà il modo per liberarsi del suo ingaggio bene, altrimenti il problema di trovargli una sistemazione sussiste".