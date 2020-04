Biasin: Dateglielo e si placa, ma sul web scoppia la bufera

27/04/2020 14:24

"Accanirsi sulla stagione 19-20 ha un senso esclusivamente per ragioni economiche. Se con tutto quello che sta capitando, invece, diventa una questione del genere "voglio vincere" (leggi Lotito su Repubblica) allora una soluzione c'é: dategli lo scudetto, così si placa". E' il tweet velenoso di Fabrizio Biasin, firma di Libero quotidiano e noto simpatizzante interista. Numerosi i commenti: " Tranquillo lo danno a voi che siete terzi. Come nel 2006!! " o anche: " Con tutto il rispetto, ha esattamente detto che non gli conviene tornare a giocare, e che ci perderebbe soldi. Chiunque conosca Lotito sa che la vittoria è l'ultimo dei suoi problemi da più di 10 anni. L'ultimo. È collaterale" e infine: "Premessa: tifo juve. Ma se dando lo scudetto alla Lazio si chiude il campionato glielo porto io personalmente".