Berlusconi: Non illudo nessuno, non torno al Milan

31/12/2017 11:39

L'amarezza resta, la convinzione che tatticamente quello che è e resterà il suo Milan, la squadra del cuore, dovrebbe cambiare tattica e modo di giocare anche ma Silvio Berlusconi non pensa di rientrare in sella. Già nei giorni scorsi il figlio Piersilvio, nel presentare i Mondiali in Russia acquistati da Mediaset, aveva escluso un dietrofront ma ora arriva la smentita netta ad alcuni rumours che iniziavano a serpeggiare. Il Cavaliere non vuol tornare in sella. Parlando al Giornale nell'intervista di fine anno l'ex presidente del Milan dedica un passaggio breve ma significativo al mondo rossonero: "Ritorno? È un vuoto difficile da colmare, ma non voglio illudere nessuno. La decisione è definitiva. Non vado più allo stadio, soffrirei troppo, ma il mio cuore è sempre là, in mezzo ai nostri meravigliosi tifosi".