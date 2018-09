Benitez e Ancelotti, foto ricordo al Forum Uefa nel segno del Napoli

04/09/2018 14:39

Sono stati rivali, sono amici e in comune hanno il Napoli. Rafa Benitez fece piangere Ancelotti nella notte di Istanbul nel 2005, con tanto di rivincita sempre in Champions per Carletto nel 2007 ad Atene ma i due tecnici si stimano e si confrontano spesso. Il Napoli ha postato su twitter la loro foto in occasione della 20ma edizione dell'Elite Club Coaches Forum, presso la sede dell'Uefa a Nyon, scrivendo “Incontro a Nyon tra due allenatori di massimo livello # ForzaNapoliSempre” . A Nyon ci sono anche Allegri, José Mourinho (Manchester United/ex-Inter), Rudi Garcia (Marsiglia/ex-Roma), Sergio Conceicao (Porto/ex-giocatore di Lazio, Inter e Parma), Unai Emery (Arsenal), Julen Lopetegui (Real Madrid), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), Senol Gunes (Besiktas) ed Arsene Wenger (ex-Arsenal). Gli allenatori scambieranno le proprie opinioni su diversi argomenti riguardanti le competizioni europee. Potranno anche effettuare proposte di cambiamenti che verranno vagliate dagli organi competenti dell'Uefa.