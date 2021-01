Benevento-Milan, Pioli recupera tre titolari

01/01/2021 14:16

Iniziare il 2021 come si era finito il 2020, ovvero al primo posto da soli in classifica. E' il proposito del Milan che dovrà però chiedere permesso a un vecchio amico, ovvero Pippo Inzaghi. Domenica alle 18 al Vigorito c'è Benevento-Milan, gara che sarà trasmessa in diretta su. Sky Sport Serie A (canale 202) e 251 (Sky Sport). Arbitrerà l'incontro Pasqua.

Benevento-Milan, le scelte di Pioli

Per Benevento-Milan Pioli deve rinunciare ancora a Ibrahimovic, Gabbia, Bennacer e Saelemaekers per infortunio, cui si è aggiunto anche Theo Hernandez per squalifica, ma recupera Kjaer e Castillejo. A sinistra in difesa giocherà Dalot. Rientra a centrocampo Kessie accanto a Tonali, Leao guiderà l'attacco con Rebic e Calhanoglu sulla trequarti. Nel Benevento ci saranno Improta e Caprari alle spalle di Lapadula, con Roberto Insigne destinato a entrare nella ripresa.

Benevento-Milan, probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Benevento-Milan

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Caprari, Improta, Lapadula. All. Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli