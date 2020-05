Bellinazzo attacca il governo: “Non capiscono le conseguenze”

02/05/2020 11:35

L’importanza dello sport anche dal punto di vista economico è centrale. Ma non solo per i campioni che giocano in Serie A con stipendi da capogiro, intorno al mondo dello sport si muovono tanti interessi economici che ora rischiano di essere cancellati. E da un giornalista, come Marco Bellinazzo, che ha sempre analizzato la correlazione tra economia e sport, arriva un attacco diretto al Governo: “Questo Governo con visioni miopi e di corto respiro sta preparando le basi per l’eutanasia dello sport italiano. Non parlo di calciatori o sportivi star. Ma di quella piramide, anche finanziaria che va dalla Serie A a palestre, campi e piscine in cui portiamo i nostri figli”. Una posizione, quella di Bellinazzo, che però sui social trova molte voci contrarie. Sono tanti i tifosi che pensano che in questo momento lo sport, sia un “settore” sacrificabile nell’economia italiana.