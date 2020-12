Bedy Moratti e il 5 maggio: Ricordi di un dramma

15/12/2020 08:32

Le vittorie si ricordano ma le sconfitte vissute come drammi collettivi sono incancellabili e il 5 maggio per l'Inter è una data scolpita con i chiodi del dolore che non passa, a distanza di oltre 18 anni. Quel giorno i nerazzurri, primi in classifica, persero all'ultima giornata di campionato all'Olimpico contro la Lazio (4-2) lasciando uno scudetto già vinto nelle mani della Juventus. Una ferita che non si può rimarginare come ammette anche Bedy Moratti. La sorella di Massimo, ex presidente dell'Inter e figlia di Angelo Moratti, ricorda a La Verità

«È stato drammatico perché vedevo i nostri giocatori veramente nella disperazione, per non parlare dei tifosi: sembrava un suicidio di massa! È stato veramente pesante. Non abbiamo mai capito il perché di quella sconfitta: i nostri erano carichissimi, ma il calcio, si sa, è imprevedibile».

Poi spiega il suo rapporto con la squadra, confessando di aver amato molto Mourinho e Mancini