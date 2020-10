Banfi: Pioli mi ricorda Crisantemi, Conte come Canà

02/10/2020 09:34

Battute a raffica da parte di Lino Banfi in occasione della presentazione del libro "Siamo tutti allenatori nel pallone”, edito da Biblioteka. L'attore si è divertito ad azzardare paragoni intervistato da Leggo: "Chi mi ricorda Aristoteles? Dybala, ma solo perché ha lo stesso sguardo malinconico e dolce. Poi però in campo è un fuoriclasse. Fonseca mi sta simpatico, quando parla anche lui mi ricorda Aristoteles, ma in panchina sembra imbalsamato. Ma perché? Mi piacerebbe cantargli la ninna nanna come facevo con Aristoteles: “Fonsè Fonsè, sognà sognà. E speriamo che domenica la Roma vincerà….E un tipo alla Canà? Antonio Conte è pugliese, arrabbiato e focoso in panchina, proprio come Canà. Però lui allena l’Inter; io allenavo solo la Longobarda. Inzaghi è un grande, continuerà a fare bene con la Lazio. Però, secondo me quando Lotito gli parla in latino dice di sì anche se non capisce nulla. Pirlo speriamo che parli almeno nello spogliatoio, è giovane e la Juve è forte. Anche Pioli è bravo, però, ha un’aria così malinconica. Mi ricorda Crisantemi".