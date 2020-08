Balotelli fa 30, il web non lo perdona

12/08/2020 15:03

Ha fatto 30 e si presuppone che faccia anche 31 anni ma Balotelli non crescerà mai veramente. La pensa così il popolo del web nel giorno del compleanno di quello che fu SuperMario e che oggi è quasi un ex giocatore, scartato anche dal "suo" Brescia e costretto a sperare in un contratto in Turchia. Su twitter i 30 anni dell'attaccante mai cresciuto vengono celebrati in tanti modi. Fabrizio Biasin scrive: "A 17 anni pareva incontenibile. A 21 quasi ci faceva vincere un Europeo. In mezzo tanti "è un ragazzo", "crescerà" e "c'é tempo". Oggi Balotelli compie 30 anni. "La potenza è nulla senza controllo", diceva un celebre spot".

Balotelli stroncato sui social

Balotelli viene considerato più sopravvalutato che sfortunato a leggere molti commenti sui social: "Una carriera costruita sui tap-in a porta vuota e sui calci di rigore. Il fenomeno mediatico più pompato e basato sul nulla degli ultimi 50 anni. In Eccellenza si vedono calciatori molto superiori, e per di più con un cervello" o anche: "No, è proprio stupido Ai tempi pensavo fosse sulla falsa riga di Cassano, mi sbagliavo È peggio, anche Raiola ha perso le speranze, ma c’è sempre la MLS".

I tifosi chiedono l'oblio per il talento inespresso

C'è chi scrive: "30 anni buttati nel ce....Disoccupato, non se lo fila più nessuno e non lo vogliono nemmeno a gratis", un altro rilancia: "Ma perché i giornalisti sprecano ancora tempo ed editoriali per Balotelli? Dopo tutti questi anni in cui ci ha fatto capire che non gli frega un c... di niente e nessuno tranne i soldi e la bella vita? Dopo che ha fatto di tutto per farsi odiare dal mondo intero? Bah". Il web è un fiume in piena: "Fallimenti sportivi di portata storica. I punti più bassi della nazionale. Squadre retrocesse grazie a lui. Mai più di mezza partita ben giocata all'anno. Balotelli è uno dei disastri sportivi più imponenti della storia del calcio mondiale". Infine un nostalgico interista: "Se solo non avessi lanciato quella maglia.... ".