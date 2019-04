Bakayoko: Fabbri ha sbagliato ma anche noi abbiamo commesso errori

08/04/2019 13:50

Prova a trovare un equilibrio di giudii Bakayoko hnel tornare sulla gara con la Juve. Il centrocampista ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Penso che l'arbitro si sia sbagliato in alcune situazioni, penso che la VAR sarà sempre più usata in tutto il mondo, penso che su alcune situazioni avremmo meritato miglior sorte. E' un peccato, ma non dobbiamo nasconderci dietro l'arbitro, perchè abbiamo fatto un buon match. Abbiamo preso due gol evitabili, ma faremo tesoro dei nostri errori. Il Milan deve tornare grande e tornerà grande". Cose negative ma anche progressi in alcuni punti: "E' stata una partita molto buona. E' stata una bella partita da parte di tutta la squadra, anche se abbiamo perso ci sono molte cose positive. Sono contento della mia partita e di essere stato decisivo nell'azione del gol. Peccato, però, che non sia servito a niente. Già contro l'Inter avevo segnato, ma avevamo perso. Non siamo stati fortunati, ma dobbiamo continuare a lavorare. Dispiace per la sconfitta, ma è una prestazione che ci servirà anche per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati".